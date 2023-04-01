За добу окупанти обстріляли 7 населених пунктів Харківщини

Минулої доби російські окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Зокрема, під вогнем окупантів перебували Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Кам’янка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне та інші населені пункти. На щастя, обійшлося без значних руйнувань та постраждалих, повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, триває гуманітарне розмінування області. За добу посилені піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили близько 8,5 га території та знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет.

“На лінії зіткнення наші захисники дають рішучу відсіч усім спробам російських окупантів покращити своє тактичне положення, знищуючи живу силу і техніку ворога” – написав Синєгубов.