За добу на Луганщині в полон ЗСУ здалися понад півсотні російських військових

Військовослужбовці російської армії охоче здаються у полон ЗСУ, стверджує голова держадміністрації Луганської області Сергій Гайдай.

За його словами, лише за останню добу і лише на території Луганської області у полон ЗСУ добровільно здалися понад півсотні російських військових.

Українське командування та особисто президент країни Володимир Зеленський давно відкрито закликають росіян, відправлених воювати на Донбас, за першої ж нагоди здаватися в полон ЗСУ.

Тим, хто складе зброю добровільно, українська влада обіцяє гуманне поводження та справедливий судовий розгляд, гарантовані Женевськими конвенціями та Загальною декларацією прав людини.