Політика

За добу на Луганщині в полон ЗСУ здалися понад півсотні російських військових

30 Грудня 2022 16:55
62
полон

Військовослужбовці російської армії охоче здаються у полон ЗСУ, стверджує голова держадміністрації Луганської області Сергій Гайдай.

За його словами, лише за останню добу і лише на території Луганської області у полон ЗСУ добровільно здалися понад півсотні російських військових.

Українське командування та особисто президент країни Володимир Зеленський давно відкрито закликають росіян, відправлених воювати на Донбас, за першої ж нагоди здаватися в полон ЗСУ.

Тим, хто складе зброю добровільно, українська влада обіцяє гуманне поводження та справедливий судовий розгляд, гарантовані Женевськими конвенціями та Загальною декларацією прав людини.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Грудня 2022 20:40
28

“Ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці”. Залужний привітав захисників з прийдешніми святами
30 Грудня 2022 20:12
24

Зеленський про ситуацію на фронті: є ділянки, де просуваємося
30 Грудня 2022 18:29
27

Сили оборони збили 8 “шахедів” та розвідувальний БПЛА “Орлан” – Генштаб
30 Грудня 2022 18:04
55

З 5 січня в Росії розпочнеться нова хвиля мобілізації – Буданов
30 Грудня 2022 17:40
25

Усі блоки АЕС на підконтрольній території перейшли на максимальну потужність – Енергоатом
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
Василь КОРЯК

Бах кручє Вагнера
Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
усі думки