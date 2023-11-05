За добу на Херсонщину скинули понад 50 авіабомб

Обстановка у зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається напруженою.

Минулої доби російські військові завдали дев’яти авіаційних ударів із застосуванням понад 50 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонської області.

Внаслідок ударів зруйновано ще один навчальний заклад в одній із прибережних громад.

Голова Херсонської обладміністрації Олександр Прокудін показав відео «руїн, які нещодавно були школою в Даріївській громаді». Він написав, що вночі на будинок школи скинули керовану авіабомбу.

Прокудін також уточнив, що за минулу добу через російські обстріли двоє людей загинули, шестеро отримали поранення.