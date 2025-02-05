За добу на фронті відбулось 85 бойових зіткнень: росіяни намагаються прорвати оборону на Лиманському напрямку

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 85 бойових зіткнень, ворог намагається вклинитися в українську оборону на Лиманському напрямку.

Про це повідомляється у зведені Генштаба ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки, Лозової та в напрямку Новоосинового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося сім атак окупантів.

Минулої доби ворог двічі атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка та Діброва.

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

Десять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 наступальних дій агресора в районах Калинового, Миролюбівки, Променя, Котлиного, Удачного, Успенівки, Андріївки та Дачного.

Сили оборони відбили дві ворожих атаки на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Розливу та Зеленівки.

На Гуляйпільському напрямку три атаки загарбників відбиті українськими оборонцями поблизу Новосілки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників, намагався просунутись в напрямку Новоданилівки та Малої Токмачки.

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, ворог завдав 46 авіаційних ударів, скинувши 67 керованих бомб, також завдав 378 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 12 бойових броньованих машин, 52 артилерійських системи, 99 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 157 автомобілів, дві одиниці спеціальної техніки окупантів та одну важку вогнеметну систему.