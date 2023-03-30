Суспільство

За добу ліквідовано 560 російських військових Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З 24.02.22 по 30.03.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 172900 (+560) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3610 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 6974 (+8) од,

артилерійських систем – 2671 (+12) од,

РСЗВ – 526 (+0) од,

засоби ППО ‒ 278 (+1) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+0),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5518 (+11) од,

спеціальна техніка ‒ 291 (+3). Дані уточнюються. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал