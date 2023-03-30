Суспільство

За добу ліквідовано 560 російських військових

30 Березня 2023 08:11
26
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 30.03.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 172900 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3610 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6974 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2671 (+12) од,
  • РСЗВ – 526 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 278 (+1) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5518 (+11) од,
  • спеціальна техніка ‒ 291 (+3).

Дані уточнюються.


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За добу ліквідовано 560 російських військових
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