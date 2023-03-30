За добу ліквідовано 560 російських військових

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 30.03.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 172900 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3610 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6974 (+8) од,
- артилерійських систем – 2671 (+12) од,
- РСЗВ – 526 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 278 (+1) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+0),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5518 (+11) од,
- спеціальна техніка ‒ 291 (+3).
Дані уточнюються.
Поділитися: