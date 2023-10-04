Економіка

З українських портів на вихід новим коридором йдуть іще три судна

4 Жовтня 2023 14:23
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чорне море

З українських портів новим коридором рухаються ще три судна, загалом вийшли десять, повідомив речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

“На сьогодні у нас на вихід ідуть три судна з портів наших українських. Загалом на захід новим коридором маємо – 12, на вихід – 10. І треба додати ці три, які наразі виходять. Така ситуація”, – сказав спікер на брифінгу в Ukraine Media Center.

Плетенчук зазначив, що ситуація в Чорному та Азовському морях на поточний момент контрольована, хоч і складна.

“У принципі все відбувається в штатному режимі”, – сказав він.

26 вересня Плетенчук повідомляв, що сім суден уже вийшли з Одеських портів за тимчасовим гуманітарним коридором.


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