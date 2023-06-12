З російського полону повернули військового з Харкова

Серед 95 військовослужбовців, яких 11 червня повернули до України з російського полону, є харків’янин. Військовий В’ячеслав потрапив до полону два місяці тому поблизу села Водяного Донецької області під час виконання бойового завдання.

Про це Суспільне Харків повідомила головна консультантка Східного регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олена Матвієнко.

“Увесь час він значився в категорії обліку національного інформаційного бюро як безвісти зниклий. Не було відомо, чи живий він взагалі. В’ячеслав служив у лавах ЗСУ, його шукала донька. Вона зверталася і за телефонами, і приходила до нас на очну зустріч. Коли ми їй повідомили, була дуже рада”, — розповіла Матвієнко.

За її словами, нині вивчають списки, чи є серед повернутих військових ще захисники з Харківщини.