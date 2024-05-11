Кримінал

З РФ надходять повідомлення про повітряні атаки

11 Травня 2024 09:07
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Російські військові відзвітували про відбиття повітряної атаки на три регіони / Скріншот відео телеграм-каналу @zhest_belgorod

Міноборони Росії стверджує, що в ніч проти суботи над Бєлгородською областю було збито 21 реактивний снаряд Vampire, а також дев’ять безпілотників.

Ще сім дронів, згідно з заявою, було перехоплено у Курській та Волгоградській областях.

Білгородський губернатор В’ячеслав Гладков вночі повідомляв про вісім постраждалих внаслідок відбиття атаки на обласний центр. Він писав у телеграм-каналі, що «збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста».

Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомляв про перехоплення двох безпілотників, один із яких впав у селищі Тім та «пошкодив скління житлових будинків». Влада Волгоградської області про наліт дронів не повідомляла.


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З РФ надходять повідомлення про повітряні атаки
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