З портів Великої Одеси вийшли ще чотири судна після триденної перерви

Тимчасовий гуманітарний коридор з/до портів Великої Одеси 27 жовтня поновив роботу після триденної перерви.

Як свідчать дані сервісу моніторингу руху суден marinetraffic, відразу чотири судна прямують на вихід з одеських портів – Propus, Iasos, Gloria G, Manassa Queen.

Крім того, до українських чорноморських портів зараз ідуть танкер Mavka, балкер Golden Arrow і судно для перевезення генеральних вантажів Maranta, повідомляє The Guardian.

Станом на 27 жовтня всього коридором на вхід скористалося 54 судна, і 37 – на вихід.