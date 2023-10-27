Економіка

З портів Великої Одеси вийшли ще чотири судна після триденної перерви

27 Жовтня 2023 17:55
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чорне море

Тимчасовий гуманітарний коридор з/до портів Великої Одеси 27 жовтня поновив роботу після триденної перерви.

Як свідчать дані сервісу моніторингу руху суден marinetraffic, відразу чотири судна прямують на вихід з одеських портів – Propus, Iasos, Gloria G, Manassa Queen.

Крім того, до українських чорноморських портів зараз ідуть танкер Mavka, балкер Golden Arrow і судно для перевезення генеральних вантажів Maranta, повідомляє The Guardian.

Станом на 27 жовтня всього коридором на вхід скористалося 54 судна, і 37 – на вихід.


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