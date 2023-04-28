З початку війни вбито майже 190 тис. окупантів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 28.04.23.
З початку широкомасштабної агресії орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 189460 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3694 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7181 (+3) од,
- артилерійських систем – 2905 (+18) од,
- РСЗВ – 543 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 294 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2467 (+6),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5819 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 353 (+1).
Дані уточнюються
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