Політика

З початку війни вбито майже 190 тис. окупантів

28 Квітня 2023 08:11
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 28.04.23.

З початку широкомасштабної агресії орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 189460 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3694 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7181 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2905 (+18) од,
  • РСЗВ – 543 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 294 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2467 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5819 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 353 (+1).

Дані уточнюються


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