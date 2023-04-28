Політика

З початку війни вбито майже 190 тис. окупантів Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 28.04.23. З початку широкомасштабної агресії орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 189460 (+540) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3694 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 7181 (+3) од,

артилерійських систем – 2905 (+18) од,

РСЗВ – 543 (+1) од,

засоби ППО ‒ 294 (+1) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2467 (+6),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5819 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 353 (+1). Дані уточнюються Поділитися:



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