Суспільство

З початку повномасштабного вторгнення збито понад 2000 російських ракет, – Міноборони

25 Березня 2024 19:01
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війна, ппо
Звалище уламків російський ракет / Фото: Міноборони

З початку повномасштабного вторгнення Росії Сили оборони збили понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

“Це результат титанічної праці українських ППО. Сучасні системи протиповітряної оборони, надані нашими партнерами, врятували тисячі життів”, — прокоментували у відомстві.

Також Міноборони наголошує, що Україні досі потрібно більше систем ППО, щоб захистити людей від російських атак.


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