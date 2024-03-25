З початку повномасштабного вторгнення збито понад 2000 російських ракет, – Міноборони

З початку повномасштабного вторгнення Росії Сили оборони збили понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

“Це результат титанічної праці українських ППО. Сучасні системи протиповітряної оборони, надані нашими партнерами, врятували тисячі життів”, — прокоментували у відомстві.

Також Міноборони наголошує, що Україні досі потрібно більше систем ППО, щоб захистити людей від російських атак.