З початку повномасштабного вторгнення збито понад 2000 російських ракет, – Міноборони

З початку повномасштабного вторгнення Росії Сили оборони збили понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
“Це результат титанічної праці українських ППО. Сучасні системи протиповітряної оборони, надані нашими партнерами, врятували тисячі життів”, — прокоментували у відомстві.
Також Міноборони наголошує, що Україні досі потрібно більше систем ППО, щоб захистити людей від російських атак.
2000+ russian cruise and ballistic missiles have been shot down since the beginning of the full-scale invasion.— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 25, 2024
That’s a result of the titanic work of Ukrainian air defenders. Thousands of lives were saved by modern air defense systems provided by our partners.
However,… pic.twitter.com/EmlFd9BHwg