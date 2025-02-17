Економіка

З початку повномасштабного вторгненн в Україні відкрилося майже 764 тисяч ФОПів, а закрилися — понад 684 тисячі
17 Лютого 2025 12:31
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З початку повномасштабного вторгнення в Україні зареєструвалися понад 763 тисячі нових ФОПів, водночас закрилося більш ніж 684 тисячі бізнесів. Про це повідомляє платформа Опендатабот.

Станом на 17 лютого в Україні діють понад 2,14 мільйона підприємців. Найчастіше нові ФОПи відкривалися у сфері роздрібної торгівлі (28,1%), а також у галузях IT (9,1%) та оптової торгівлі (7,2%). Водночас кількість нових айті-ФОПів порівняно з довоєнним часом скоротилася майже вдвічі.

Суттєво зріс інтерес до поштової та кур’єрської діяльності (у 3 рази більше нових ФОПів), освіти (в 2,6 раза) та фінансів (у 2,5 раза). Натомість відкриття бізнесів у сфері ІТ та торгівлі автотранспортом стало менш популярним.

Повномасштабна війна та мобілізація також змінили гендерний розподіл підприємців: якщо на початку 2022 року частка жінок серед нових ФОПів становила 50%, то зараз — 61%. Жінки частіше відкривають бізнес у сфері послуг, освіти та виробництва одягу, тоді як чоловіки домінують у будівництві, транспорті та логістиці.

Найбільше нових ФОПів з’явилося у Києві (108,5 тис.), на Дніпропетровщині (68,3 тис.) та Львівщині (60 тис.). Водночас у прифронтових регіонах ситуація інша: на Луганщині реєстрація нових бізнесів знизилася на 85%, на Херсонщині — на 67%, а на Донеччині — на 60%.

Аналітики платформи зауважують, що попри ризики війни, відкриття бізнесів било рекорди: відтоді, як реєстри запрацювали у березні 2022 року, щомісяця більше ФОПів відкривалось, ніж закривалось.

“Однак наприкінці 2024 року ситуація змінилась — ймовірно, це пов’язано зі зростанням податкового навантаження на підприємців”, — припускають вони.

Так, антирекорд зафіксовано у січні 2025 року, після російської кібератаки на держреєстри.

“Після перерви майже у місяць неробочих реєстрів, за кілька тижнів січня було закрито 61 455 ФОПів. До порівняння, відкрило власну справу лише 21 358 підприємців”, — йдеться у повідомленні.

Загалом за майже 3 роки повномасштабної війни українські ФОПи сплатили 126 млрд грн податків. Сума єдиного податку, що сплачують підприємці, зростає рік до року, окрім 2022-го. Торік сума надходжень від єдиного податку була у 1,6 раза більша, ніж у 2021 році: 55,1 млрд грн проти 34,8 млрд грн.


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