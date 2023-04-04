З початку доби Сили оборони відбили 45 ворожих атак. В епіцентрі – Бахмут та Мар’їнка

Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, зокрема, застосував 17 БпЛА типу «Шахед-136». 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 45 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.
Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.
Російська федерація і надалі використовує повітряний простір та територію республіки білорусь, її військову інфраструктуру.
Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.
Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Бачівськ, Волфине та Запсілля Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам’янка та Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Крохмальне – Луганської.
- На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Кремінної. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Колодязі і Зарічне на Донеччині.
- На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут – протягом доби наші захисники відбили близько 20 атак противника.
В той же час противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Біла Гора, Клебан-Бик та Новодмитрівка.
- На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав. В той же час, ворог здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка Донецької області.
- На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні спроможності. Обстріляв Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Кам’янське Запорізької області; Берислав, Веселе, Бургунку, Антонівку, Велетенське, а також місто Херсон.
Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи особисте житло мирних громадян України. Так, в місті Старобільськ Луганської області, так звана окупаційна “влада” використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ в квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України. Такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами.
Також, почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів.
Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління та станцію радіоелектронної боротьби противника.