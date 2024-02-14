Суспільство

З наступного тижня чеські фермери приєднаються до блокади кордону через імпорт з України

14 Лютого 2024 08:20
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протест, чехія, кордон
Черга вантажівок на кордоні /Facebook

Чеські фермери приєднаються до масштабного протесту наступного тижня проти сільськогосподарської політики ЄС, яка дозволяє імпортувати дешеву продукцію з України.

Про це повідомило чеське видання iRozhas, передає Суспільне.

Фермери по всій Європі протестують проти того, що, за їхніми словами, є посиленням конкуренції із-за кордону, особливо з боку України, а також проти політики ЄС, спрямованої на зміну клімату.

Польські фермери вже заблокували пʼять прикордонних пропуски між Україною та Польщею, починаючи з 20 лютого в рамках 30-денного загального страйку.

Фермери з Чехії планують власну блокаду. Протестувальники перешкоджатимуть шосе в Празі 19 лютого, щоб привернути увагу до вимог чеських фермерів. Демонстранти також надішлють листа міністру сільського господарства Мареку Виборному з вимогою вийти з країни з Європейської зеленої угоди.

Потім демонстранти вирушать до прикордонних переходів 22 лютого, щоб зустріти фермерів інших країн з подібними вимогами.


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