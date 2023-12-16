З Білого дому зникли документи про російське втручання у вибори

Папка з абсолютно секретними розвідданими, на основі яких було зроблено висновок, що Росія намагалася вплинути на вибори 2016 року в США на користь Дональда Трампа, зникла в останні дні його президентства.

Про це Reuters повідомило джерело, знайоме з проблемою.

Розвіддані по Росії разом з іншими документами були поміщені в папку, яку ЦРУ відправило до Білого дому за розпорядженням Трампа незадовго до закінчення його президентського терміну, щоб він міг розсекретити матеріали, пов’язані з розслідуванням ФБР щодо російського втручання на виборах 2016 року, повідомило джерело.

Матеріали по Росії включали секретні первинні розвіддані, зібрані США та союзниками по НАТО. Їх зникнення викликало побоювання, що методи, які використовуються для збору інформації, можуть бути розкриті, повідомило джерело.

У січні 2017 року офіс директора національної розвідки опублікував висновки, згідно з якими президент Росії Володимир Путін та його уряд проводили кампанію дезінформації та кібератак, щоб «підвищити шанси на обрання Трампа» шляхом очорнення його демократичного суперника Хілларі Клінтон.

Росія відкидає втручання під час виборів.

Зникнення викликало настільки глибоке занепокоєння, що минулого року уряд США запропонував провести брифінг для комітету Сенату з розвідки.

Джерело також повідомило, що папка містила й іншу інформацію, пов’язану з розслідуванням ФБР Crossfire Hurricane про можливий зв’язок передвиборного штабу Трампа з Росією.

Більшість матеріалів не вважається секретною, повідомило джерело.

Їх зміст було викладено у ретельно відцензурованій версії папки, яка була розсекречена та опублікована на сайті ФБР у 2022 році.

Трамп неодноразово називав розслідування ФБР фікцією.