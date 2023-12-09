Техно

З Apple йде відповідальний за дизайн iPhone

9 Грудня 2023 08:55
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Apple

У лютому компанію Apple залишить Танг Тан – виконавчий директор, який відповідає за дизайн продуктів, повідомив Bloomberg з посиланням на джерела. Причини звільнення не уточнюються. Це другий топ-менеджер компанії, про звільнення якого стало відомо в останні два дні, зазначає агентство.

Танг Тан перебуває у підпорядкуванні старшого віце-президента з розробки апаратного забезпечення Джона Тернуса. Після відходу Тана глава розробки дизайну iPhone Річард Дінь перейде в безпосереднє підпорядкування Джону Тернусу. Ті, хто відповідає за розробку апаратного забезпечення для Mac teams, займуться також дизайном Apple Watch.

Танг Тан, зазначає Bloomberg, «приймав ключові рішення щодо найважливіших продуктів Apple» та відповідав за дизайн iPhone, AppleWatch та AirPods.

7 грудня Bloomberg повідомив про звільнення з Apple Стіва Хоттелінга — старшого виконавчого директора, який займається розробкою технологій сенсорних екранів, датчиків здоров’я та інтерфейсу Face ID.


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