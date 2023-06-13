Економіка

З 1 серпня Україна може повернутись на довоєнну систему оподаткування

13 Червня 2023 20:58
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податок

Верховна Рада працює над законопроєктом №8401, який вносить зміни до Податкового кодексу та інших законів України, повертаючи систему оподаткування у довоєнний стан. Очікується, що вона набуде чинності з 1 серпня.

Про це у Telegram повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, для платників податків розробили чіткі перехідні правила під час переходу, встановили мораторій на певні види перевірок (зокрема, йдеться про більшість перевірок 1-2 групи платників єдиного податку) та обмежили підстави для включення платників податків до планових перевірок.

“Передбачено, що не застосовуються штрафи та пеня за несвоєчасне погашення податкового боргу у випадку, коли борг був самостійно відкоригований платником до нульових показників”, – написав Гетманцев.

Також депутати передбачили звільнення від фінансової відповідальності за порушення у сфері РРО (крім торгівлі підакцизними податками), якщо вони були вчинені на територіях, включених до Переліку Наказу Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309.


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