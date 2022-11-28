Суспільство

З 1 грудня у Харкові організують пункти безкоштовного гарячого харчування

28 Листопада 2022 15:42
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харків

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місто готується “до тяжких викликів”.

За його словами, зараз електрику у Харкові подають у віяловому режимі. Підприємства перебувають “у жорсткому режимі економії електрики”.

“Ми економимо електрику на всьому, щоби подати світло в житлові будинки Харкова”, – сказав Терехов в ефірі національного телемарафону.

У Харкові є опалення та вода у всіх будинках, заявив Терехов.

Організовується робота “пунктів незламності”. Пункти обладнані дров’яними печами, генераторами та медикаментами. З 1 грудня також будуть організовані пункти безкоштовного гарячого харчування.

Мер Харкова нагадав, що у всіх районах міста планується відкрити понад 200 пунктів обігріву, обладнані пічками та генераторами, з запасом питної води та медикаментів. Про те, де розташований найближчий пункт, буде вказано в оголошеннях на під’їздах. Зокрема, їх відкриють на території шкіл, комунальних підприємств, центральних теплових пунктів.


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