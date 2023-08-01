Суспільство

ЮНЕСКО поповнила список пошкоджених внаслідок війни культурних об’єктів в Україні

1 Серпня 2023 13:18
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україна, ЮНЕСКО

Міжнародна організація ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 культурних об’єктів в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

“Станом на 26 липня 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження з 24 лютого 2022 року 274 об’єктів – 117 релігійних об’єктів, 27 музеїв, 98 будівель, що мають історичну та/або мистецьку цінність, 19 пам’ятників, 12 бібліотек, 1 архів”, – йдеться у повідомленні ЮНЕСКО.

В організації зазначили, що проводять попередню оцінку збитків, завданих культурним цінностям, шляхом перехресної перевірки повідомлень про інциденти з кількох надійних джерел.


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