Євросоюз оштрафував Google на €890 мільйонів: що порушила компанія

Європейський Союз оштрафував Google на €890 млн за порушення правил онлайн-конкуренції у пошуковому сервісі та магазині застосунків. Компанію зобов’язали однаково ставитися до сторонніх сервісів у результатах пошуку та дозволити розробникам пропонувати дешевші варіанти поза Google Play.

Про це пише The Guardian із посиланням на рішення Європейської комісії.

У Єврокомісії заявили, що Google порушила Закон про цифрові ринки, надаючи у результатах пошуку перевагу власним сервісам, зокрема пропозиціям товарів і готелів, перед сервісами конкурентів.

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Компанія також перешкоджала розробникам спрямовувати користувачів до дешевших пропозицій, зокрема підписок, на вебсайтах або в альтернативних магазинах застосунків.

За порушення, пов’язане з пошуком, Google оштрафували на €460 млн, ще на €430 млн — за порушення, пов’язані з магазином застосунків.

Єврокомісія зобов’язала Google ставитися до сторонніх сервісів у результатах пошуку “справедливо та недискримінаційно”, а також дозволити розробникам робити пропозиції поза магазином Google.

У комісії зазначили, що Google уже тестує зміни у відображенні результатів пошуку з власними сервісами. Ці кроки назвали “суттєвим прогресом на шляху до дотримання вимог”.

Директор Open Markets Institute Europe Макс фон Тун назвав штрафи “абсолютним мінімумом” для компанії, яка минулого року отримала трохи більше ніж $400 млрд доходу.

Google може оскаржити рішення та попросити про тимчасове призупинення його дії.

Президент Google з глобальних питань Кент Вокер назвав штраф “погіршенням продукту, спричиненим невеликою групою скаржників, які діють у власних інтересах”. За його словами, рішення негативно вплине на європейські компанії та споживачів.

Вокер заявив, що Закон про цифрові ринки змушує Google прибирати функції пошуку в реальному часі, зокрема миттєві ціни та інформацію про доступність готелів, авіарейсів і ресторанів, а також демонтувати механізми безпеки в Google Play.

Минулого року за цим законом також оштрафували Apple і Meta. Apple зобов’язали сплатити €500 млн, а Meta — €200 млн.