Політика

Єврокомісія може покарати Польщу за блокування прикордонних переходів з Україною

16 Листопада 2023 10:01
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кордон, польща

Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі.

Польська влада, відповідно до законодавства ЄС, зобов’язана забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах , повідомив RMF FM речник Єврокомісії. 

В Єврокомісії вважають, що польська влада робить не усе, щоб вирішити проблему та припинити протест польських перевізників.

6 листопада на кордоні розпочався страйк польських перевізників. Повідомлялося про блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску “Ягодин-Дорогуськ”, “Краківець-Корчова”, “Рава-Руська-Гребенне”.

Перевізники виступають, зокрема, за відміну транспортного безвізу. Очільник Держагентства відновлення Мустафа Найєм заявив, що вимоги польських перевізників щодо повернення дозволів для України залишаться без відповіді.


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Єврокомісія може покарати Польщу за блокування прикордонних переходів з Україною
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