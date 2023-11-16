Єврокомісія може покарати Польщу за блокування прикордонних переходів з Україною

Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі.

Польська влада, відповідно до законодавства ЄС, зобов’язана забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах , повідомив RMF FM речник Єврокомісії.

В Єврокомісії вважають, що польська влада робить не усе, щоб вирішити проблему та припинити протест польських перевізників.

6 листопада на кордоні розпочався страйк польських перевізників. Повідомлялося про блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску “Ягодин-Дорогуськ”, “Краківець-Корчова”, “Рава-Руська-Гребенне”.

Перевізники виступають, зокрема, за відміну транспортного безвізу. Очільник Держагентства відновлення Мустафа Найєм заявив, що вимоги польських перевізників щодо повернення дозволів для України залишаться без відповіді.