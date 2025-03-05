Євродепутати пропонують позбавити Угорщину права голосу, – Politico

Євродепутати партії Volt закликають позбавити Угорщину права голосу в ЄС через її регулярне блокування спільних рішень. Відповідний план вони планують направити лідерам Євросоюзу.

Як пише Politico, документ містить дев’ять пунктів. Окрім санкцій щодо Угорщини, він передбачає призначення Каю Каллас на посаду повноцінної міністерки закордонних справ ЄС.

Також євродепутати пропонують створити спільну європейську армію та переглянути договори ЄС, щоб розширити оборонні компетенції та підготуватися до можливого розширення блоку.

Днями Угорщина заблокувала проєкт висновків саміту Євроради, який передбачав пакет фінансування для України на 20 мільярдів євро і містив формулювання про гарантії безпеки.