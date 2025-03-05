Політика

Євродепутати пропонують позбавити Угорщину права голосу, – Politico
5 Березня 2025 13:29
читать на русском →

Євродепутати партії Volt закликають позбавити Угорщину права голосу в ЄС через її регулярне блокування спільних рішень. Відповідний план вони планують направити лідерам Євросоюзу.

Як пише Politico, документ містить дев’ять пунктів. Окрім санкцій щодо Угорщини, він передбачає призначення Каю Каллас на посаду повноцінної міністерки закордонних справ ЄС.

Також євродепутати пропонують створити спільну європейську армію та переглянути договори ЄС, щоб розширити оборонні компетенції та підготуватися до можливого розширення блоку.

Днями Угорщина заблокувала проєкт висновків саміту Євроради, який передбачав пакет фінансування для України на 20 мільярдів євро і містив формулювання про гарантії безпеки.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Березня 2025 13:29

Євродепутати пропонують позбавити Угорщину права голосу, – Politico
5 Березня 2025 13:54

На Харківщині скасували 470 “липових” меддовідок, які видавали у МСЕК
5 Березня 2025 12:14

Команда Трампа провела таємні переговори із Зеленським, щоб він відновив відносини з Білим домом, – CNN
5 Березня 2025 11:08

Американська компанія BlackRock купує два ключові порти Панамського каналу, – FT
5 Березня 2025 10:15

Російські окупанти випустили по Україні понад 180 дронів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
усі думки