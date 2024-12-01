ЄС виділить Україні 4,2 млрд євро до кінця року та запровадить нові санкції проти РФ

Європейський Союз продовжує підтримувати Україну фінансово та посилювати санкційний тиск на Росію. До кінця 2024 року ЄС перерахує 4,2 мільярда євро на підтримку українського бюджету, а у 2025 році щомісяця виділятиме по 1,5 мільярда євро з заморожених російських активів.

Про це заявив Президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Деталі фінансової підтримки:

До кінця 2024 року Україна отримає 4,2 мільярда євро додаткової допомоги.

Україна отримає 4,2 мільярда євро додаткової допомоги. З 2025 року ЄС щомісяця надсилатиме Україні по 1,5 мільярда євро. Ці кошти будуть спрямовані не лише на підтримку бюджету, але й можуть використовуватися для військових потреб.

“Ми використовуємо заморожені російські активи для фінансової допомоги Україні. Це систематична підтримка, яка триватиме цілий рік, починаючи з січня 2025-го”, – зазначив Кошта.

Новий пакет санкцій

ЄС продовжує працювати над посиленням санкційного тиску на Росію. За словами президента Європейської ради, наразі ведеться робота над 15-м пакетом санкцій, який стане черговим кроком у боротьбі з агресією Кремля.

“Ми не зупинимося, поки не досягнемо справедливого миру в Європі”, – підкреслив Кошта.