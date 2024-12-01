Економіка

ЄС виділить Україні 4,2 млрд євро до кінця року та запровадить нові санкції проти РФ
1 Грудня 2024 18:07
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Євросоюз, фінансова допомога
Антоніу Кошта та Володимир Зеленський під час спільного брифінгу у Києві 1 грудня 2024 / Фото ОПУ

Європейський Союз продовжує підтримувати Україну фінансово та посилювати санкційний тиск на Росію. До кінця 2024 року ЄС перерахує 4,2 мільярда євро на підтримку українського бюджету, а у 2025 році щомісяця виділятиме по 1,5 мільярда євро з заморожених російських активів.

Про це заявив Президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Деталі фінансової підтримки:

  • До кінця 2024 року Україна отримає 4,2 мільярда євро додаткової допомоги.
  • З 2025 року ЄС щомісяця надсилатиме Україні по 1,5 мільярда євро. Ці кошти будуть спрямовані не лише на підтримку бюджету, але й можуть використовуватися для військових потреб.

“Ми використовуємо заморожені російські активи для фінансової допомоги Україні. Це систематична підтримка, яка триватиме цілий рік, починаючи з січня 2025-го”, – зазначив Кошта.

Новий пакет санкцій

ЄС продовжує працювати над посиленням санкційного тиску на Росію. За словами президента Європейської ради, наразі ведеться робота над 15-м пакетом санкцій, який стане черговим кроком у боротьбі з агресією Кремля.

“Ми не зупинимося, поки не досягнемо справедливого миру в Європі”, – підкреслив Кошта.


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