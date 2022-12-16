Політика

ЄС схвалив 9 пакет санкцій проти Росії

16 Грудня 2022 15:45
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санкції, єс

Рада ЄС затвердила у п’ятницю дев’ятий пакет нових санкцій, спрямованих на посилення тиску на Росію у зв’язку з її війною проти України.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Росія продовжує нести Україні смерть і розруху. ЄС підтримує Україну і змусить Росію зпплатити за свою жорстокість.

“Я вітаю домовленості щодо 9-го пакету санкцій проти Росії. Він зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину. Він передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей”, – написала фон дер Ляєн.

До санкційного списку додано майже 200 фізичних та юридичних осіб та 3 російські банкіи. Також введено обмеження доступу Росії до безпілотників безпосередньо та через потенційних постачальників із третіх країн, таких як Іран.

“Ми також націлюємося на російську пропагандистську машину, пропонуючи прибрати ще 4 канали з ефіру та пропонуємо додаткові економічні заходи проти російської енергетики та видобутку корисних копалин”, – додала чиновниця.


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