Суспільство

ЄС розширить збір даних про авіапасажирів

1 Березня 2024 20:02
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Євросоюз, авіа
Ілюстративне фото / pexels

Переговорні команди Ради ЄС та Європарламенту досягли попередньої згоди щодо посилення контролю за даними авіапасажирів.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

Зазначається, що 1 березня переговорники від Бельгійського головування в ЄС та від Європейського парламенту дійшли попередньої згоди довкола двох регуляторних документів, що стосуються збору та використання даних авіапасажирів для прикордонного контролю та для правоохоронних дій.

“Нові правила покращать обробку даних в системі Попередньої інформації про пасажирів (API) для перевірки пасажирів до їх прибуття на зовнішні кордони ЄС, а також для боротьби з тероризмом та іншими серйозними злочинами”, — йдеться у повідомленні.

Додаткова система контролю має доповнити вже наявну базу даних імен авіапасажирів (PNR) та поширюватиметься на авіарейси, що прибувають з-поза меж ЄС.

Зазначається, що країни-члени можуть запроваджувати такий контроль і на внутрішніх рейсах в межах ЄС, наприклад, за запитом та в інтересах правоохоронних органів.

“Спільне використання баз даних API та PNR дозволить більш ефективно ідентифікувати пасажирів “високого ризику” або підозрілих осіб”, — йдеться у повідомленні.

До попередньої інформації про пасажирів будуть входити ідентифікаційні деталі документів, що використовуються під час подорожі.

База даних API включатиме інформацію щодо:

  • імені пасажира,
  • дати народження,
  • громадянства,
  • типу та номеру документів, що використовуються під час подорожі,
  • а також інформацію про номер місця в літаку та багажну інформацію.

За збирання такої інформації відповідатимуть компанії-авіаперевізники, які будуть також зобов’язані передавати певну інформацію щодо рейсу, таку як його ідентифікаційний номер, коди аеропорту, а також час вильоту/приземлення.

Інформація про пасажирів, як правило, збиратиметься за допомогою автоматизованих систем, наприклад, приладів для сканування біометричних паспортів, а також у ручному режимі, якщо такий автоматизований контроль не є можливим. Зібрані в “ручному режимі” дані під час реєстрації пасажира зберігатимуться принаймні два роки.

Всі згадані бази даних будуть об’єднані в єдину електронну систему, якою зможуть скористатися органи прикордонного контролю та правоохоронці, без необхідності звертатися окремо до конкретних авіаперевізників для отримання такої інформації про пасажирів.

Погоджений проєкт регуляторних правил щодо контролю за даними авіапасажирів має пройти етап формального затвердження на рівні Ради ЄС та Європейського парламенту.


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