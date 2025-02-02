ЄС попередив, що вживе заходів у відповідь, якщо Трамп запровадить мита на товари

Європейський Союз заявив, що «рішуче відповість», якщо США запровадять тарифи проти блоку, що є останньою ознакою невдоволення торговельною тактикою президента Дональда Трампа, яка знаходить відлуння у всьому світі, пише Bloomberg.

У п’ятницю Трамп заявив, що він «абсолютно точно» запровадить тарифи проти ЄС. Європейська комісія та держави-члени обговорять цю можливість під час зустрічі міністрів торгівлі у Варшаві у вівторок.

Речник Єврокомісії заявив, що на даному етапі блоку, який складається з 27 країн-членів, нічого не відомо про запровадження додаткових тарифів на продукцію ЄС, підкресливши, що торговельні та інвестиційні відносини з США є найбільшими у світі. Застосування тарифів «завдає шкоди всім сторонам», сказав речник, і ЄС шкодує про рішення Трампа запровадити їх проти Канади, Мексики та Китаю.

«ЄС рішуче реагуватиме на будь-якого торгового партнера, який несправедливо або свавільно запроваджує тарифи на товари ЄС, – заявив речник. «На карту поставлено дуже багато».

Запроваджені Трампом 25% мита на товари з Канади та Мексики і 10% мита на товари з Китаю мають набути чинності у вівторок і торкнуться широкого спектру товарів – від текіли до автомобілів. І Канада, і Мексика заявили, що завдадуть удару у відповідь: прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Оттава запровадить 25% мита на американські товари вартістю 155 мільярдів канадських доларів (106 мільярдів доларів США). Пекін також пообіцяв вжити відповідних контрзаходів у відповідь.

Напруженість у відносинах між ЄС та новою адміністрацією Трампа вже зросла після пропозиції президента купити Гренландію, на якій Данія наполягала, що вона не продається. Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр країни, намагається заручитися підтримкою союзників по ЄС, щоб протистояти Трампу.