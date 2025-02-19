Економіка

ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії
19 Лютого 2025 10:43
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Російський алюміній / Фото: REUTERS
Російський алюміній / Фото: REUTERS

Євросоюз погодив 16-й пакет санкцій проти Росії – націлений на алюмінієву промисловість і посилює обмеження на експорт нафти.

Про це повідомляє The Financial Times.

Санкції стосуються ще 13 банків, 73 танкерів тіньового флоту і «поетапної» заборони на купівлю країнами ЄС деяких видів російської алюмінієвої продукції.

Пакет, який, за словами співрозмовників, був схвалений послами всіх 27 країн ЄС у середу вранці, також спрямований проти більшої кількості осіб і компаній, які, як вважається, допомагають Росії вести агресивну війну проти України.


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