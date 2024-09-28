ЄС планує 4 жовтня провести голосування щодо тарифів на електромобілі з Китаю

У найближчу п’ятницю Європейський Союз планує проголосувати щодо того, чи запроваджувати мита в розмірі 45% на імпортні електромобілі, вироблені в Китаї, пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

За словами співрозмовників, країни-члени ЄС отримали проект регламенту щодо запропонованих заходів. Голосування серед країн-членів блоку було дещо відкладено на тлі переговорів з Пекіном в останню хвилину, щоб спробувати знайти рішення, яке дозволило б уникнути нових зборів.

Переговори між двома сторонами можуть продовжитися, навіть якщо країни-члени ухвалять тарифи, повідомляє агентство. Нова дата ще може змінитися, сказали люди, які говорили на умовах анонімності.

Голосування відбулося після того, як Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, виявила, що Китай несправедливо субсидує свою галузь електромобілів і що тарифи необхідні для того, щоб європейські виробники не опинилися в невигідному становищі.

Китай заперечує будь-яку недобросовісну діяльність зі свого боку і погрожує запровадити відповідні тарифи на європейські продукти, такі як молочні продукти, коньяк і свинина, а також на автомобілі з великими двигунами.

Голосування відкриє шлях до запровадження нових мит на рівні близько 35% з листопада на п’ять років, якщо кваліфікована більшість – 15 країн-членів, що представляють 65% населення блоку, – не виступить проти цього кроку. Нові тарифи будуть додатковими до існуючих 10%.

Країни-члени ЄС, включаючи Німеччину та Іспанію, застерегли від запровадження тарифів, заявивши, що це може спровокувати торговельну війну. Китай є другим за величиною торговельним партнером Європи, і минулого року обсяг торгівлі між ними склав 739 мільярдів євро.

Як повідомило агентство Bloomberg на початку цього тижня, європейські чиновники були впевнені, що блок має достатню кількість голосів, щоб затвердити тарифи, але були обережні у своїх прогнозах після того, як прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив проти мит, а Німеччина продовжує наполягати на укладенні угоди з Пекіном.

«Я не є прихильником компенсаційних мит, оскільки це, швидше за все, призведе до контрзаходів і втягне нас у тарифну суперечку, можливо, тарифну війну з Китаєм», – заявив у понеділок міністр економіки Німеччини Роберт Хабек. «Я працюю над пошуком політичного рішення, яке не втягне нас у тарифну війну з Китаєм».

ЄС і Китай обговорюють рішення шляхом переговорів, яке включатиме механізм контролю цін і обсягів експорту замість тарифів.

Досі ЄС відхиляв пропозиції Китаю. Виконавча влада блоку часто заявляла, що до будь-якого рішення будуть висунуті суворі вимоги: воно має відповідати правилам Світової організації торгівлі, враховувати вплив китайських субсидій і бути таким, щоб ЄС міг контролювати його дотримання.