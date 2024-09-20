ЄС може призупинити безвізовий режим для Грузії

Європейський Союз може розглянути можливість тимчасового призупинення безвізового режиму з Грузією, якщо парламентські вибори 26 жовтня не будуть вільними, чесними і мирними.
Про це заявив посол ЄС в Тбілісі Павел Герчинський, повідомляє Reuters.
“На столі всі варіанти, включаючи тимчасове призупинення безвізового режиму з Грузією”, – сказав він.
Хоча керівна партія “Грузинська мрія” заявляє, що хоче, аби країна приєдналася до ЄС і НАТО, за останні два роки вона поглибила відносини з Росією.
З 2017 року громадяни Грузії можуть відвідувати країни Шенгенської зони Європи без віз на термін до 90 днів.
У грудні минулого року ЄС надав Грузії статус кандидата, але її заявку на членство було фактично заморожене після того, як Тбілісі схвалив у червні закон про іноземних агентів.