ЄС може призупинити безвізовий режим для Грузії

Європейський Союз може розглянути можливість тимчасового призупинення безвізового режиму з Грузією, якщо парламентські вибори 26 жовтня не будуть вільними, чесними і мирними.

Про це заявив посол ЄС в Тбілісі Павел Герчинський, повідомляє Reuters.

“На столі всі варіанти, включаючи тимчасове призупинення безвізового режиму з Грузією”, – сказав він.

Хоча керівна партія “Грузинська мрія” заявляє, що хоче, аби країна приєдналася до ЄС і НАТО, за останні два роки вона поглибила відносини з Росією.

З 2017 року громадяни Грузії можуть відвідувати країни Шенгенської зони Європи без віз на термін до 90 днів.

У грудні минулого року ЄС надав Грузії статус кандидата, але її заявку на членство було фактично заморожене після того, як Тбілісі схвалив у червні закон про іноземних агентів.