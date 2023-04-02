Єдиний шлях зупинити терор – військова перемога України, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що єдиним шляхом зупинити російський терор є військова перемога України.

“Є лише один шлях зупинити російський терор, повернути безпеку всім нашим містам і громадам – від Сумщини до Донбасу, від Харківщини до Херсонщини, від Київщини до Ялти. І цей шлях – військова перемога України. Жодного іншого шляху немає й не буде.

Держава-зло, для якої стало нормою бити ось так з “Ураганів” по житлових будинках, запускати С-300 по містах, обстрілювати звичайні села, людей… Держава-зло має бути розбита. В усіх сенсах цього слова. Рашизм повинен пройти через повну поразку: військову, економічну, політичну, юридичну. Перший пункт – військову. І пройде”, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Зеленський повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Костянтинівки на Донеччині зросла до 11, загинули 6 цивільних.

“Сьогодні російські терористи знову вдарили по Костянтинівці Донецької області. По звичайних житлових кварталах. Шість людей убиті цим російським обстрілом. Три жінки, троє чоловіків. Звичайні люди звичайного містечка на Донбасі… Ще 11 людей зазнали поранень. Росія застосувала проти Костянтинівки ракети С-300 й систему залпового вогню “Ураган””, – наголосив президент.