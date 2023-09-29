Японські науковці виявили у хмарах частки мікропластику 

Японські вчені провели дослідження щодо наявності мікропластику в організмі людей і тварин.

Про це повідомляє Aljazeera.

Для цього науковці піднялися на гори Фудзі та Ояма, щоб зібрати воду з туманів, які огортають вершини, а потім застосували до зразків передові методи візуалізації, щоб визначити їхні фізичні та хімічні властивості

У дослідженні, опублікованому в журналі Environmental Chemistry Letters, зокрема, зазначається, що команда виявила дев’ять різних типів полімерів і один тип гуми в мікрочастинках повітря, розмір яких коливався від 7,1 до 94,6 мікрометра.

Кожен літр досліджуваної хмарної води містив від 6,7 до 13,9 частинок пластику.

Хіроші Окочі, провідний автор дослідження з Університету Васеда, заявив, що коли мікропластик потрапляє у верхні шари атмосфери і піддається впливу ультрафіолетового випромінювання сонячного світла, він розкладається, сприяючи утворенню парникових газів.

Університет Васеда заявив, що дослідження показує, що «мікропластик потрапляє в організм як людей, так і тварин, і був виявлений у багатьох органах, таких як легені, серце, кров, плацента і фекалії».

«Десять мільйонів тонн цих пластикових шматочків потрапляють в океан, вивільняються з океанськими бризками і потрапляють в атмосферу. Це означає, що мікропластик, можливо, став важливим компонентом хмар, забруднюючи майже все, що ми їмо і п’ємо, через «пластикові дощі», – заявили в університеті.

Мікропластик – це пластикові частинки розміром менше 5 мм, що надходять з промислових стоків, текстилю, синтетичних автомобільних шин, засобів особистої гігієни та інших джерел; уже був виявлений всередині риби, в арктичній морській кризі та в снігах на Піренеях між Францією та Іспанією.