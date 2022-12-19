Sunday Times назвала 20 пунктів які стосуються того, як війна в Україні змінила світ.
Оглядач газети Пітер Конраді вирішив заздалегідь підбити підсумки десяти місяців української війни та нарахував двадцять важливих для світу результатів.
Автор у своїй статті наводить приклади та пояснення щодо кожного пункту, але ми їх просто перерахуємо – простий перелік теж цікавий тим, що саме і в якому порядку виділяє британський журналіст. Отже, напад Росії на Україну і події, що відбулися, на думку оглядача Sunday Times:
- Послабили Путіна та Росію;
- Відродили страхи щодо ядерної війни;
- Загострили увагу до проблеми Тайваню;
- Підштовхнули інфляцію та страйки в Британії;
- Зробили біженцями 14 млн. українців;
- Створили нову російську діаспору за кордоном;
- Додали побоювань щодо голоду в Африці;
- Ізолювали російську економіку;
- Ускладнили отримання інформації, що відбувається у Росії;
- Змусили західний світ більше думати про енергозбереження;
- Зміцнили НАТО;
- Почали формувати уявлення про війни майбутнього;
- Продемонстрували важливість ролі харизматичного лідера;
- Поклали кінець пацифізму Німеччини;
- Принесли бариші виробникам зброї;
- Зміцнили національну самосвідомість українців;
- Зруйнували зв’язки з Росією у спорті, науці та мистецтві;
- Принесли загрозу Холодній війні в Арктиці;
- Подовжили авіамаршрути між Європою та Азією;
- Привели до зміни власника футбольного клубу “Челсі”.
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