Sunday Times назвала 20 пунктів які стосуються того, як війна в Україні змінила світ.

Оглядач газети Пітер Конраді вирішив заздалегідь підбити підсумки десяти місяців української війни та нарахував двадцять важливих для світу результатів.

Автор у своїй статті наводить приклади та пояснення щодо кожного пункту, але ми їх просто перерахуємо – простий перелік теж цікавий тим, що саме і в якому порядку виділяє британський журналіст. Отже, напад Росії на Україну і події, що відбулися, на думку оглядача Sunday Times:

Послабили Путіна та Росію; Відродили страхи щодо ядерної війни; Загострили увагу до проблеми Тайваню; Підштовхнули інфляцію та страйки в Британії; Зробили біженцями 14 млн. українців; Створили нову російську діаспору за кордоном; Додали побоювань щодо голоду в Африці; Ізолювали російську економіку; Ускладнили отримання інформації, що відбувається у Росії; Змусили західний світ більше думати про енергозбереження; Зміцнили НАТО; Почали формувати уявлення про війни майбутнього; Продемонстрували важливість ролі харизматичного лідера; Поклали кінець пацифізму Німеччини; Принесли бариші виробникам зброї; Зміцнили національну самосвідомість українців; Зруйнували зв’язки з Росією у спорті, науці та мистецтві; Принесли загрозу Холодній війні в Арктиці; Подовжили авіамаршрути між Європою та Азією; Привели до зміни власника футбольного клубу “Челсі”.