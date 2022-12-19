Суспільство

Як війна в Україні змінила світ

19 Грудня 2022 08:39
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війна

Sunday Times назвала 20 пунктів які стосуються того, як війна в Україні змінила світ.

Оглядач газети Пітер Конраді вирішив заздалегідь підбити підсумки десяти місяців української війни та нарахував двадцять важливих для світу результатів.

Автор у своїй статті наводить приклади та пояснення щодо кожного пункту, але ми їх просто перерахуємо – простий перелік теж цікавий тим, що саме і в якому порядку виділяє британський журналіст. Отже, напад Росії на Україну і події, що відбулися, на думку оглядача Sunday Times:

  1. Послабили Путіна та Росію;
  2. Відродили страхи щодо ядерної війни;
  3. Загострили увагу до проблеми Тайваню;
  4. Підштовхнули інфляцію та страйки в Британії;
  5. Зробили біженцями 14 млн. українців;
  6. Створили нову російську діаспору за кордоном;
  7. Додали побоювань щодо голоду в Африці;
  8. Ізолювали російську економіку;
  9. Ускладнили отримання інформації, що відбувається у Росії;
  10. Змусили західний світ більше думати про енергозбереження;
  11. Зміцнили НАТО;
  12. Почали формувати уявлення про війни майбутнього;
  13. Продемонстрували важливість ролі харизматичного лідера;
  14. Поклали кінець пацифізму Німеччини;
  15. Принесли бариші виробникам зброї;
  16. Зміцнили національну самосвідомість українців;
  17. Зруйнували зв’язки з Росією у спорті, науці та мистецтві;
  18. Принесли загрозу Холодній війні в Арктиці;
  19. Подовжили авіамаршрути між Європою та Азією;
  20. Привели до зміни власника футбольного клубу “Челсі”.

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