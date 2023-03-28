Політика

Як створюється вся брехня Кремля про “українських нацистів”

28 Березня 2023 11:07
37
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пропаганда

Кремлівську пропаганду спіймали на фейку про розстріл автомобіля з жінкою та маленькою дитиною. Дівчина нібито не поступилася дорогою колоні ЗСУ і говорила російською «як свиня».

За характерними гілками донеччани встановили точні координати зйомок на південний схід від Донецька.

Але це не стало на заваді російському МЗС, яке виклало це лайно у свій офіційний Twitter, і продовжує видавати його за чисту монету.

Просто наочна історія про те, як створюється вся брехня Кремля про «українських нацистів». Можна до підручників включати.


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