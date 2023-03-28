Кремлівську пропаганду спіймали на фейку про розстріл автомобіля з жінкою та маленькою дитиною. Дівчина нібито не поступилася дорогою колоні ЗСУ і говорила російською «як свиня».

Киностудия "Баклан-Фильм", феерическое видео "Дорожная встреча, или Распятие мамы мальчика в трусиках, не выходя из авто":

– сценарий 3/10;

– реквизит 3/10;

– игра актёров 2/10 https://t.co/AWPIT1rhg5 #fake #кормимватуговном pic.twitter.com/mXQKRct1zO — Necro Mancer (@666_mancer) March 27, 2023

За характерними гілками донеччани встановили точні координати зйомок на південний схід від Донецька.

Але це не стало на заваді російському МЗС, яке виклало це лайно у свій офіційний Twitter, і продовжує видавати його за чисту монету.

Просто наочна історія про те, як створюється вся брехня Кремля про «українських нацистів». Можна до підручників включати.