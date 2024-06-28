Як оновити дані через мобільний застосунок для військовозобов’язаних Резерв+

До 16 липня 2024 року всім військовозобов’язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані. А саме — мобільний телефон, фактичну адресу проживання та email (за наявності). Через застосунок Резерв+ можна оновити свої дані у декілька кліків та без черг.

Як це зробити?

Завантажити застосунок: IOS – https://bit.ly/3UL01JB; Android – https://bit.ly/44JChtX.

Для реєстрації в застосунку всього за кілька секунд достатньо авторизуватися за допомогою BankID. Потрібно обирати банк, яким ви користуєтеся. А далі, по черзі, з’являться поля для підтвердження чи оновлення даних.

Всі дані зберігаються в реєстрі. Резерв+ має всі необхідні сертифікати безпеки, у тому числі – атестат відповідності комплексній системі захисту інформації. Простіше кажучи, зламати застосунок не вийде тому, що в ньому нічого не зберігається.

У Резерв+ можна також отримати військово-обліковий документ. Військово-обліковий документ в електронній формі має таку ж юридичну силу, як паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво.

Для цього потрібно завантажити останню версію Резерв+.

Google Play: tinyurl.com/rezerv-plus-google-play;

App Store: tinyurl.com/rezerv-plus-app-store.

Уповноважені органи зможуть перевіряти чинність документа через QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста. А громадяни зможуть завантажувати PDF-документ для подачі на роботу чи навчання, а також в інших випадках, де законодавство вимагає пред’явлення військово-облікового документа.

У разі виникнення питань щодо роботи застосунку, необхідно звернутися в службу підтримки Резерв+:

1. www.viber.com/reserveplusbot;

2. t.me/ReservePlusBot.

Важливо! Військовослужбовцям та жінкам, які не стоять на військовому обліку, а також громадянам молодшим 18 чи старшим 60 років не потрібно завантажувати застосунок та оновлювати дані.