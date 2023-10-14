WSJ: Україна та союзники прагнуть уникнути тупикової ситуації

Журналісти Wall Street Journal із посиланням на свої джерела повідомляють, що країни Заходу зараз акумулюють резерви для продовження підтримки України. Це робиться для того, щоб ЗСУ могли добитися прориву влітку 2024 року. Тоді Київ зможе отримати вигідніші позиції для можливих переговорів із Москвою, зазначають журналісти.

За оцінкою обізнаних західних джерел, поточний контрнаступ ЗСУ не зміг призвести до вирішального прориву, на який покладали надію політики України та її прихильників.

Ні ЗСУ, ні збройні сили Росії не змогли досягти значних територіальних проривів за останні 12 місяців. При цьому суперечки в політичних колах США призвели до дискусії про те, чи збереже Вашингтон підтримку Києва на тому ж рівні.

У статті зазначається, що поки що президент Росії Володимир Путін не дав приводів думати, що він хоче розпочати мирні переговори. Москва запланувала масштабне збільшення військових витрат наступного року, що підкреслює тезу про те, що Кремль готується до довгої війни.