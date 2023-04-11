WP: У США є сумніви, що український контрнаступ буде успішним

США сумніваються, що контрнаступ України буде до кінця успішним, йдеться у черговому документі з “витоку Пентагона”, який аналізує Washington Post.

Проблеми України з концентрацією військ, боєприпасів та спорядження можуть призвести до того, що ЗСУ “значно не виправдають” очікувань щодо контрнаступу.

Документ, що потрапив до мережі, попереджає про “недоліки формування та забезпечення сил” і ймовірність, що контрнаступ призведе лише до “скромних територіальних придбань”.

Стратегія Києва обертається довкола повернення територій на сході України з одночасним просуванням на південь у спробі перерізати сухопутний міст до Криму.

Але в документі йдеться, що міць укріпленої російської оборони у поєднанні з “постійними недоліками української підготовки та постачання боєприпасів, ймовірно, загальмує прогрес і посилить втрати під час наступу”.

Інформація була надана як агентурою, так і радіотехнічною розвідкою по лінії ЦРУ та Агентства національної безпеки.

Співрозмовники газети серед офіційних осіб США додали, що такі прогнози були підкріплені оцінками Національної ради з розвідки. За ними Україна навряд чи зможе повернути собі стільки ж територій, скільки минулої осені у Харківській та Херсонській областях.

Після того, як було складено документ, що просочився в Мережу, влада США провела переговори з українськими лідерами – “щоб переконатися, що наступальні амбіції Києва відповідають його можливостям”.

Одна з таких зустрічей відбулася в середині березня, на ній були присутніми голова генштабу Марк Міллі, радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки; міністр оборони голова Пентагону Ллойд Остін та їхні українські колеги.

Також США провели командні навчання із українськими воєначальниками. З’ясувалося, що надмірний розподіл сил може надто сильно розтягнути лінії постачання, що ускладнить утримання відвойованої території.

За словами офіційних осіб США, малоймовірно, що сухопутний міст у Крим буде перерізано. Але Сполучені Штати сподіваються, що окремі успіхи контрнаступу зможуть хоча б загрожувати пересуванню російської техніки кримським коридором.

Високопоставлений український чиновник у розмові з WP не заперечував цих даних, але вказав на затримки, які сповільнили постачання західної допомоги.

“Найкритичнішою є затримка вже обіцяних систем, що затримує підготовку новосформованих бригад і контрнаступ в цілому”, – заявив українець.

Інший український чиновник повідомив, що документи, що просочилися, навряд чи завадять запланованому контрнаступу:

“Усі знають, що у нас мало боєприпасів – про це відкрито говорять президент і міністр оборони. І з листопада всім було очевидно, що наступний контрнаступ буде спрямований на південь, спочатку на Мелітополь, а потім на Бердянськ. Але точне місце ми можемо змінити за тиждень до початку”.

Також документ, що нещодавно просочився, говорить про настрої в лавах ЗСУ:

“Багато командирів і солдатів уже знають: важка боротьба з Росією виснажила українські війська і техніку, через що війна з кожним днем затягується, і це дає перевагу більшим російським збройним силам”.

Російські війська також стикаються зі значними труднощами, включаючи низький моральний дух через серйозні стратегічні помилки, що призвели до значних втрат. Згідно з окремим документом, що міститься в витоку інформації США, російські підрозділи на сході особливо пошарпані, а розвіддані виявили “нестандартну ретельність” у маскуванні чутливих місць і недбалому зберіганні боєприпасів.

Перспектива вливання мільярдів доларів у військовий глухий кут з невеликими досягненнями в тому чи іншому напрямку може послабити рішучість прихильників Києва в Європі та Сполучених Штатах, можливо, посиливши заклики до переговорів між Києвом та Москвою.

Але початок переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним може бути ризикованим для лідера України, президента Володимира Зеленського з огляду на гостру ворожість до Кремля серед українського народу, який постраждав від надзвичайного рівня насильства, але вірить у досягнення повної перемоги.