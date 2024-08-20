Суспільство

Вже третю добу не можуть загасити нафтобазу у Ростовській області 
20 Серпня 2024 11:17
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пожежа, рф
Ілюстративне фото / Рос.ЗМІ

Третій день поспіль у російській Ростовській області намагаються загасити пожежу на нафтобазі “Кавказ”– зараз там палають 22 цистерни.

Про це повідомляють російські пропагандисти “РИА Новости”.

За даними місцевої влади, площа пожежі на нафтобазі в Пролетарську сягнула 10 тисяч квадратних метрів.

Повідомляється, що зараз там палає приблизно 20 із 74 ємностей із дизпаливом які, ймовірно, горітимуть ще кілька днів.

Займання гасять близько 520 осіб, задіяно рятувальників із сусідніх регіонів.

Поки що загоряння локалізувати не вдалося. На місці пожежі триває постійне проливання між цистернами, щоб не допустити детонації.

Росіяни твердять, що пожежа на нафтобазі в Пролетарську Ростовської області почалася в неділю “після падіння трьох БПЛА літакового типу”.

Місцева влада раніше в понеділок повідомляла про 18 постраждалих, зі свого боку губернатор Ростовської області Василь Голубєв казав, що постраждалі – пожежники. Пізніше очільник області заявляв про збільшення кількості постраждалих пожежників до 41 людини: госпіталізація знадобилася 18 із них, зокрема в реанімації перебувають п’ятеро.

У Пролетарському районі було запроваджено режим підвищеної готовності, а в самому Пролетарську 19 серпня ввели режим надзвичайної ситуації.


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