Вже понад 2,7 мільйона людей оновили дані в “Резерв+”

Щодня приблизно 90-100 тисяч громадян оновлюють дані у додатку “Резерв+”. Загалом вже понад 2,7 мільйона людей оновили дані через цей застосунок.

“Новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, наші громадяни цифровізуються і все більше відчувають користь і зручність таких інструментів як “Резерв+”, – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

З цих 2,7 млн громадян ніхто не отримав пуш з повісткою. Факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання громадянином повістки, додала Черногоренко.

До 16 липня всі військовозобовʼязані віком від 18 до 60 років повинні оновити військово-облікові дані. Ті, хто не встигне цього зробити, може отримати від 17 тис. грн до 25 тис. грн штрафу.

Закон визначає три варіанти для оновлення даних: