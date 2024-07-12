Суспільство

Вже понад 2,7 мільйона людей оновили дані в “Резерв+”
12 Липня 2024 15:51
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мобілізація
Мобільний застосунок "Резерв+" на екрані мобільного телефону / Фото: УНІАН

Щодня приблизно 90-100 тисяч громадян оновлюють дані у додатку “Резерв+”. Загалом вже понад 2,7 мільйона людей оновили дані через цей застосунок.

“Новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, наші громадяни цифровізуються і все більше відчувають користь і зручність таких інструментів як “Резерв+”, – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

З цих 2,7 млн громадян ніхто не отримав пуш з повісткою. Факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання громадянином повістки, додала Черногоренко.

До 16 липня всі військовозобовʼязані віком від 18 до 60 років повинні оновити військово-облікові дані. Ті, хто не встигне цього зробити, може отримати від 17 тис. грн до 25 тис. грн штрафу.

Закон визначає три варіанти для оновлення даних:

  • ТЦК і СП;
  • ЦНАП;
  • застосунок “Резерв+”.

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