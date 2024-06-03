Вже близько 1,5 мільйона чоловіків оновили військові дані – Міноборони

Вже 1,5 мільйона чоловіків військового віку оновили дані відповідно до ухваленого наприкінці травня нового мобілізаційного закону.

Про це повідомило Міністерство оборони України 2 червня.

У оборонному відомстві кажуть, що більшість оновлень проведено за допомогою нового онлайн-додатку “Резерв+”.

Після того, як 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, чоловікам призовного віку дали до 16 липня включно на оновлення персональних даних, щоб держава могла їх знайти.

У Міноборони також повідомили, що понад 14 тисяч українських чоловіків за кордоном у 124 країнах оновили свої облікові дані за допомогою програми. Серед країн-лідерів є: Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

Для того, аби актуалізувати дані в цій системі, “Резерв+” просить оновити чи уточнити дані: номер телефону, прописку та електронну пошту, яка не є обовʼязковою.

Оновити дані потрібно усім військовозобовʼязаних до 16 липня включно. Якщо цього не зробити, то буде штраф — 17 тисяч гривень, повторний — 25 500 гривень.

Загалом завантаження та реєстрація у застосунку є добровільною, оскільки не у всіх є смартфони. Для цього є інші способи оновлення даних — напряму в ТЦК або ЦНАПі.