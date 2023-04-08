Витік документів США оголив страх росіян перед українським контрнаступом, – ISW

Російські прихильники війни відреагували з занепокоєнням на оприлюднення у соцмережах секретних документів США і НАТО про підготовку ЗСУ, що свідчить про збереження в інформаційному просторі РФ страху перед майбутнім українським контрнаступом, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

6 квітня газета New York Times повідомила, що на різних платформах соціальних мереж поширюється низка секретних військових документів США п’ятитижневої давнини, які нібито містять оперативні звіти та оцінки можливостей української армії, повідомляє ISW.

Крім того, у російських Telegram-каналах поширюються чітко підроблені версії документів, які зменшують зареєстровані втрати Росії та завищують кількість втрат українців.

Незалежно від достовірності оприлюднених документів, на яких ISW не буде спекулювати, відповідь російських мілблогерів New York Times Історія підкреслює страх перед майбутнім українським контрнаступом, який проникне в російський провоєнний інформаційний простір. Хоча кілька відомих російських мілблогерів негайно відкинули дійсність документів і припустили, що вони підробки, вони зосередилися на можливості того, що оприлюднені документи є дезінформацією, яка має на меті заплутати та ввести в оману російське військове командування.

Один мілблогер заявив, що витік документів міг бути частиною більшої української кампанії з введення в оману російських військ перед контрнаступом. Інший російський мілблогер зазначив, що існує історичний прецедент, коли військові поширювали неправдиву інформацію про планування перед початком раптових наступів.

Мілблогери закликали свою аудиторію бути обережними в обговоренні місць, де можуть відбуватися українські контрнаступи через витік документів. Таким чином, історія New York Times виявила значну точку невралгії в російському інформаційному просторі, а відповіді на документи свідчать про те, що російські мілблогери, можливо, дедалі більше переглядають обґрунтованість своїх власних оцінок і спекуляцій щодо будь-яких потенційних українських контрнаступів і своєї здатності прогнозувати Українські операції.