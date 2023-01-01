Виправдовує війну: промова Путіна показала його слабкості, – ISW

Щорічне передноворічне звернення президента Росії Володимира Путіна продовжувало ілюструвати, що Путін не впевнений у своїй здатності формувати російський інформаційний простір і зосереджений на виправданні війни та її вартості для свого народу.

Про це пишуть аналітики ISW.

Путін заявив, що 2022 рік «був роком складних, необхідних рішень, важливих кроків до досягнення повного суверенітету Росії і потужної консолідації нашого суспільства».

Він додав, що події 2022 року «стали тією віхою, яка заклала основу нашого нового спільного майбутнього, нашої нової справжньої незалежності». Він продовжив: «Це те, за що ми боремося і сьогодні, ми захищаємо свій народ на наших власних історичних територіях у нових суб’єктах Російської Федерації [незаконно анексованих територіях України]».

Ця промова продовжила риторичні заяви Путіна не тільки про те, що Росія має історичні права на Україну, але й про те, що незалежність і суверенітет Росії залежать від відновлення контролю над Україною. Таким чином Путін намагається вважати перемогу у війні необхідною для подальшого існування Росії як незалежної держави.

Ймовірно, ці коментарі мали на меті частково виправдати дорогу війну та звернутись до ультранаціоналістичної провоєнної спільноти, яка регулярно посилається на захист незаконно анексованих територій як на підставу для переслідування ще більш агресивних цілей і сплати за них ще вищої ціни в Україна.

Однак вони також вказують на те, що Путін як і раніше не бажає розглядати значуще мирне вирішення війни, яку він почав, інакше як на умовах, які він диктує Україні та Заходу. Путін навряд чи прийме будь-який менший результат, якщо Україна за допомогою своїх західних прихильників не зможе завдати додаткових великомасштабних поразок російським військам і звільнити значно більшу частину окупованої території.

Путін не використав свою щорічну промову, щоб зробити будь-які оголошення про те, як російські військові мають намір переломити свої невдачі в Україні та досягти своїх максималістських цілей. Банальність більшої частини виступу узгоджується з попередніми оцінками ISW про те, що Володимир Путін, можливо, відклав своє щорічне звернення до Зборів Російської Федерації, оскільки він був невпевнений у своїй здатності формувати російський інформаційний простір на тлі посилення критики щодо його ведення війни.