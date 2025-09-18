Вигадав собі бойову травму: ДБР завершило ще одне розслідування щодо ексначальник Одеського ТЦК Борисов

Державне бюро розслідувань завершило ще одне кримінальне провадження проти колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Слідство встановило, що він оформив собі фіктивну “бойову” травму, аби отримати гроші та відпустку.

“Він організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини. На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 250 тисяч гривень. Також завдяки цьому рішенню він отримав 5 місяців відпустки для лікування, яку він використав серед іншого для відпочинку за кордоном та придбання нерухомості в одній з країн ЄС”, – розповіли у ДБР.

Колишнього військкома обвинувачують за ч. 1 ст. 114-1 (організація перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (організація складання та видача службовою особою свідомо неправдивого офіційного документа), ч. 4 ст. 358 (використання свідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років за ґратами.

Борисов фігурує в кількох кримінальних провадженнях. У 2023 році журналісти виявили у його родини елітну нерухомість в Іспанії. Після цього він отримав підозри у незаконному збагаченні та відмиванні майна в особливо великих розмірах. Президент Володимир Зеленський тоді доручив негайно звільнити його з посади.

Надалі Борисова неодноразово затримували та відправляли під варту з різними сумами застави — від 150 млн до 12 млн грн. У липні 2024-го завершили розслідування щодо його поїздок за кордон під приводом лікування після “поранення”, а в грудні того ж року йому інкримінували нові епізоди з підробкою травм та незаконними виплатами.