Кримінал

Вибух в Одеській області: загинув чоловік
24 Січня 2025 21:12
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Поліція працює на місці вибуху у Білгород-Дністровському районі / Фото: Поліція Одеської області
Поліція працює на місці вибуху у Білгород-Дністровському районі / Фото: Поліція Одеської області

Сьогодні, 24 січня близько 16:00 у Білгород-Дністровському районі Одеської області пролунав вибух. Загинув місцевий житель.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

“Унаслідок події, що сталася на вулиці в одному з сіл Шабівської громади, загинув 64-річний місцевий житель”, – йдеться в повідомленні.

За даними місцевих пабліків, трагедія сталася у селі Софіївка.

На місці працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Обставини та тип вибухового пристрою встановлюються.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Місце вибуху у Білгород-Дністровському районі / Фото: Поліція Одеської області


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