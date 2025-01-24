Вибух в Одеській області: загинув чоловік

Сьогодні, 24 січня близько 16:00 у Білгород-Дністровському районі Одеської області пролунав вибух. Загинув місцевий житель.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

“Унаслідок події, що сталася на вулиці в одному з сіл Шабівської громади, загинув 64-річний місцевий житель”, – йдеться в повідомленні.

За даними місцевих пабліків, трагедія сталася у селі Софіївка.

На місці працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Обставини та тип вибухового пристрою встановлюються.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.