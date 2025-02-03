Кримінал

Вибух у Москві: ліквідацію засновника батальйону “АрБат” Саркісяна не підтверджують, шукають український слід
3 Лютого 2025 12:03
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Наслідки вибуху в Москві / Скриншот із відео
Наслідки вибуху в Москві / Скриншот із відео

Вибух прогримів у Москві уранці 3 лютого в будинку 77 по Авіаційній вулиці, ЖК “Алые паруса”. За даними очевидців, вибухівка здетонувала, коли до під’їзду увійшов засновник батальйону “АрБат” Армен Саркісян з охоронцями.

Про це повідомляють росЗМІ.

“Пристрій здетонував у ліфтовому холі першого поверху одного з під’їздів. Точне розташування пристрою поки що невідоме. Його міг пронести кур’єр під виглядом комунальника”, – йдеться у повідомленнях.

Постраждали четверо людей, зокрема президент Федерації боксу ДНР, він же кримінальний авторитет часів Януковича “Армен Горлівський” та засновник батальйону “АрБат” Армен Саркісян. Один із його охоронців загинув.

“Порушено кримінальну справу за статтею про вбивство і замах на вбивство. Якщо виявиться український слід, справу перекваліфікують на теракт”, – пишуть пропагандистські ЗМІ.


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