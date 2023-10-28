Вибух на шахті в Казахстані забрав життя не менше 32 осіб

Число загиблих в аварії на шахті імені Костенка в Карагандинській області зросло до 32-х. Пошуки 14 гірників продовжуються.

Аварія сталася в ніч на 28 жовтня, під землею тоді знаходилося 252 шахтарі. На поверхню вивели велику частину шахтарів, які перебували в вибої, 18 з них звернулися за медичною допомогою, заявили раніше в компанії «АрселорМіттал Теміртау», яка володіє шахтою.

В управлінні охорони здоров’я області повідомили, що 17 осіб, яких доправили до лікарень із шахти, госпіталізовано. Одного відпущено додому на амбулаторне лікування. Більшість госпіталізованих — отруєння чадним газом.

Після аварії президент Казахстану оголосив 29 жовтня Днем загальнонаціональної жалоби. Він прибув до Караганди, де зустрівся із родичами гірників, висловив співчуття сім’ям загиблих. Токаєв надав доручення уряду «припинити інвестиційну співпрацю» з «АрселорМіттал Теміртау».

Доручення дано з огляду на серію смертоносних інцидентів на виробничих об’єктах підприємства. У середині серпня у шахті «Казахстанської» загинули п’ять робітників. У листопаді минулого року аварія на шахті імені Леніна забрала п’ять життів, а за півроку до цього під конструкцією на металургійному комбінаті в Теміртау загинули чотири людини.

«АрселорМіттал Теміртау» не прокоментувала плани Астани щодо припинення співпраці з компанією. Вона має вугільні шахти, металургійний комбінат в Теміртау, гірничо-збагачувальну фабрику та інфраструктурні об’єкти Теміртау. Ці активи компанія британського мільярдера індійського походження Лакшмі Міттала отримала під час кампанії приватизації активів у середині 1990-х.

На об’єктах «АрселорМіттал Теміртау», за офіційними даними, за останні 15 років загинуло понад 120 людей.