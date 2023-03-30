“Вибори” на анексованих територіях пройдуть за схемою класичного “паровозу”

На запланованих на 10 вересня “виборах” “законодавчих органів” анексованих РФ територій України – у так званих “ДНР”, “ЛНР”, а також частини Запорізької та Херсонської областей України – призначені окупаційною владою “керівники суб’єктів РФ” балотуватимуться до “парламентів” на чолі списків партії “Єдина Росія”, а після голосування відмовляться від мандатів. Про це пише газета “Комерсант” із посиланням на джерела.

На думку політолога Ростислава Туровського, який прокоментував редакції цю стратегію, такий крок дасть Кремлю можливість не лише протестувати електоральний потенціал “вріо” анексованих територій, а й показати, що на них зроблено довгострокову ставку.