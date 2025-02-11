Втрати РФ в Україні за добу: Генштаб ЗСУ оновив дані

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, шість артилерійських систем та чотири інші важливі об’єкти російських загарбників.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За минулу добу російська армія втратила 1390 солдатів.

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