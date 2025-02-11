Суспільство

Втрати РФ в Україні за добу: Генштаб ЗСУ оновив дані
11 Лютого 2025 08:15
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Знищена російська техніка / Фото: СтратКом ЗСУ
Знищена російська техніка / Фото: СтратКом ЗСУ

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, шість артилерійських систем та чотири інші важливі об’єкти російських загарбників.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За минулу добу російська армія втратила 1390 солдатів.

Також ЗСУ знешкодили:

  • 13 танків;
  • 31 бойову броньовану машину;
  • 44 артилерійські системи;
  • дві РСЗВ;
  • засіб ППО;
  • 132 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • дві ракети;
  • 169 автомобілів;
  • одиницю спеціальної техніки.

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