Всупереч одіозним заявам Трампа, рейтинг Зеленського зріс

Рейтинг президента України Володимира Зеленського зріс, всупереч одіозним заявам президента Дональда Трампа.

За даними КМІС, на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють Зеленському, 37% — ні. Баланс довіри-недовіри становить +20%.

Цей показник є покращенням порівняно з результатами опитування грудня 2024 року, коли рівень довіри до президента становив 52%, а недовіри — 39%, а баланс довіри-недовіри був +13%.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що президент Зеленський зберігає високу довіру в суспільстві та підтримує свою легітимність.

“Для українських громадян немає проблем з легітимністю президента. Поточний президент і влада абсолютно легітимні для ведення перемовин. Вибори повинні відбутися після завершення війни та отримання надійних безпекових гарантій”, — зазначив Грушецький.

Опитування було проведене КМІС серед 1000 респондентів з 4 по 9 лютого 2025 року. Вибірка не включала осіб з тимчасово непідконтрольних територій, а також тих, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні необхідно провести вибори, адже в чинного президента Зеленського низький рейтинг. За підрахунками Трампа Зеленський має “лише 4% рейтингу підтримки”.