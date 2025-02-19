Політика

Всупереч одіозним заявам Трампа, рейтинг Зеленського зріс
19 Лютого 2025 10:54
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Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Рейтинг президента України Володимира Зеленського зріс, всупереч одіозним заявам  президента Дональда Трампа.

За даними КМІС, на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють Зеленському, 37% — ні. Баланс довіри-недовіри становить +20%.

Цей показник є покращенням порівняно з результатами опитування грудня 2024 року, коли рівень довіри до президента становив 52%, а недовіри — 39%, а баланс довіри-недовіри був +13%.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що президент Зеленський зберігає високу довіру в суспільстві та підтримує свою легітимність.

“Для українських громадян немає проблем з легітимністю президента. Поточний президент і влада абсолютно легітимні для ведення перемовин. Вибори повинні відбутися після завершення війни та отримання надійних безпекових гарантій”, — зазначив Грушецький.

Опитування було проведене КМІС серед 1000 респондентів з 4 по 9 лютого 2025 року. Вибірка не включала осіб з тимчасово непідконтрольних територій, а також тих, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні необхідно провести вибори, адже в чинного президента Зеленського низький рейтинг. За підрахунками Трампа Зеленський має “лише 4% рейтингу підтримки”.


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