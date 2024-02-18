Вранці збито ще один російський Су-34

У ніч на 18 лютого 2024 року російські окупаційні війська атакували Україну 6-ма зенітними керованими ракетами С-300, 3-ма крилатими ракетами Х-22, керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 14-ма ударними безпілотниками типу «Shahed».

Про це повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

“В результаті бойової роботи збито 12 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що близько 6.00 воїни повітряного командування «Схід» “приземлили” черговий російський літак – винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.

Нагадаємо, напередодні було знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.