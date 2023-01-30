Кримінал

Вранці російські війська обстріляли Вовчанськ, загинула людина

30 Січня 2023 13:22
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хова, обстріл

Російські війська обстріляли Вовчанськ Харківської області – одна людина загинула, ще одна поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні близько 10:20 ранку ворог знову обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. На жаль, внаслідок обстрілу загинув чоловік 62 років. Крім того, жінка 85 років отримала поранення. Зараз медики надають їй необхідну допомогу», – написав він у телеграмі.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Увечері 29 січня російські війська обстріляли Харків. За попередніми даними, ракета С-300 влучила в чотириповерховий житловий будинок у центрі міста. Загинула одна людина, ще троє поранені.


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